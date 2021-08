Esclusiva: Juve, trattativa avviata per Ihattaren in uscita dal PSV

Mohamed Ihattaren è un trequartista di grandi qualità, classe 2002, in scadenza con il PSV. La Juve è molto interessata, al punto d’aver avviato una trattativa che ha buone possibilità di andare in porto. La valutazione è di 5-6 milioni più bonus, le parti sono già in contatto e si può arrivare ad una definizione. Si tratta di un investimento per il futuro, un colpo eccellente perché è un grande giocatore di prospettiva, chi ha seguito Ihattaren si è reso conto delle sue doti: può giocare sia da trequartista che esterno offensivo.

Foto: Twitter Psv