Esclusiva: Juve Stabia, trattativa con il Parma per Ricci

La Juve Stabia pensa a un terzino sinistro e lo ha individuato in Giacomo Ricci, classe 1996, rientrato dal prestito con la Carrarese. Adesso c’è la possibilità concreta di un salto di qualità per Ricci. La Juve Stabia lo ha chiesto è sta lavorando per chiudere.

Foto: Parmadaily