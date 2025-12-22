Esclusiva: Juve Stabia, piace Fila per l’attacco

22/12/2025 | 14:30:01

Anche la Juve Stabia è attiva in vista della sessione invernale di calciomercato. Un profilo che piace è quello di Daniel Fila, attaccante classe 2002 della Repubblica Ceca in forza al Venezia dalla scorso febbraio. I sondaggi sono partiti da giorni, ora dipenderà anche dal club lagunare che cerca un altro attaccante (piace De Luca, ma c’è fortissimo il Modena sullo specialista in uscita dalla Cremonese). E la Juve Stabia continuerà a monitorare la situazione.

Foto: sito Venezia