Esclusiva: Juve-Stabia, esonero confermato. Castori primo nome tra i candidati

28/11/2026 | 19:23:01

Confermata l’esclusiva di poco fa: la Juve Stabia ha ormai deciso di esonerare De Giorgio dopo la rovinosa sconfitta in casa della Carrarese. L’allenatore è ormai consapevole della decisione presa, al punto che nell’ultima ora è già partito il casting per il sostituto. In una lista molto ristretta, il nome che convince di più è quello di Fabrizio Castori e ci sono già i primi contatti per arrivare agli accordi.

Foto: Sito Sudtirol