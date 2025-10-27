Esclusiva: Juve-Spalletti, contatto! Le alternative e la chiave contrattuale

27/10/2025 | 14:50:03

Luciano Spalletti è per logica il primo nome per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. E in questi minuti, ecco la novità, ci sono stati i primi contatti diretti tra l’ex ct della Nazionale e il club bianconero, con un intermediario in azione e chiaramente con l’avallo della società. Spalletti ha dato la disponibilità totale, vorrebbe un contratto di un anno e mezzo ma potrebbe accettare sei mesi con opzione: su questa base si gioca la partita e non possiamo escludere che la Juventus allarghi eventualmente la proposta contrattuale. Gli altri nomi (da Mancini a Palladino) vanno tenuti in considerazione oggi sono alternative: la Juventus spera di chiudere con Spalletti ma bisogna aspettare che si trovino tutti gli accordi. E l’attesa è necessaria per sbrogliare la matassa definitivamente e per dare un nuovo padrone alla panchina bianconera.

