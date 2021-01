Esclusiva: Juve-Sassuolo, incontro per Scamacca

Gianluca Scamacca e la Juve, sono ore importanti. Un incontro a Milano tra Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, e Fabio Paratici può anche essere decisivo per arrivare a una soluzione. La Juve ha messo a disposizione una cifra non troppo lontana dai 20 milioni, il Sassuolo chiede qualcosa in più, può entrare una contropartita tecnica.

Il nodo è la formula, la Juve confida in un prestito con diritto di riscatto e spera che il Sassuolo non insista sull’obbligo. Il Genoa ha liberato Scamacca, spera ancora in Lammers (che ha altre proposte) e marca da vicino Niang.

Foto: Twitter Genoa