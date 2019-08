Esclusiva: Juve-Roma, asse caldo. Proposto anche Mandzukic, ma…

L’asse Roma-Juve resta caldissimo. Non soltanto Rugani (con possibile incontro domani) e il coinvolgimento dei giovani già citati (Riccardi in testa), ma anche il possibile allargamento. Un nome? Mario Mandzukic è stato proposto ai giallorossi in attesa di un suo gradimento, dopo i discorsi abbozzati con il Barcellona e dopo che le soluzioni tedesche non hanno avuto l’approvazione – almeno fin qui – del diretto interessato. La Roma cerca un attaccante, cosa accadrebbe se Mandzukic (che ha un ingaggio alto) aprisse all’ipotesi giallorossa? Di sicuro sarebbe un’opzione intrigante perché il croato nella Juve ha giocato da esterno offensivo nel 4-3-3 (e la Roma, tentata da Taison che ha costi alti, deve rimediare all’infortunio di Perotti) e nello stesso tempo potrebbe agire da attaccante centrale in caso di necessità. Kalinic resta nella lista giallorossa, Schick in orbita Lipsia ma alle condizioni della Roma, ma occhio alle possibili evoluzioni per Mandzukic.

Foto: Twitter ufficiale Juve