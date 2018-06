Esclusiva: Juve, no stop per Cancelo. E incontro in corso per Rugani al Chelsea

Giorni sempre caldi, quelli della Juve. No stop per Joao Cancelo con la fiducia che cresce e con la volontà di chiudere rapidamente trovando una soluzione che accontenti anche il Valencia sulle modalità di pagamento. Da monitorare le uscite: su Sturaro c’è anche l’Eintracht Francoforte, ma occhio a Rugani. A Palazzo Parigi è in corso un incontro con Davide Torchia, agente del difensore centrale, e si parlerà del possibile trasferimento al Chelsea. La valutazione è di 30 milioni, il nome di Rugani ha un ruolo prioritario nella lista della spesa di Sarri, prima scelta di Abramovich.

