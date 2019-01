Esclusiva: Juve, nelle prossime ore incontro con l’agente di Skrtel

Con Benatia sempre più convinto di lasciare la Juve (vi abbiamo già raccontato che l’Al-Ittihad vuole pareggiare l’offerta dei qatarioti dell’Al-Duhail, senza dimenticare il Monaco in Europa), il club bianconero scandaglia il mercato alla ricerca di un centrale difensivo che possa eventualmente colmare il buco che verrebbe lasciato da Benatia. In quest’ottica, per le prossime ore la Juventus ha programmato un incontro con l’agente di Martin Skrtel, l’esperto specialista slovacco (34 anni compiuti a dicembre) ex Liverpool, in scadenza di contratto con i turchi del Fenerbahce. La classica soluzione low cost.

Foto: squawka