Esclusiva: Juve, la richiesta di Pochettino. Pirlo risale. Gli altri due candidati

Mauricio Pochettino ha avuto contatti approfonditi con la Juve: è un profilo che piace molto, è libero, ma ha fatto richieste chiare. Un ingaggio non troppo lontano dalla doppia cifra più bonus, situazione da tenere in considerazione, confermati i contatti e il resto lo vedremo. Simone Inzaghi resta lì, ma al momento non ci sono discorsi avviati con la Lazio per una risoluzione del contratto in scadenza nel 2021, vedremo se le cose cambieranno. Guadagna posizioni Andrea Pirlo: è vero, l’hanno appena promosso come allenatore dell’Under 23, ma bisogna anche capire come andranno i discorsi con gli altri candidati. Piace Roberto Mancini, ma nell’anno dell’Europeo e con un contratto in Figc non è una pista agevole. Zidane è un sogno per il momento molto complicato.

Foto: Mundo Deportivo