Esclusiva: Juve-Kean, vertice con Raiola. E CR7 spinge per andar via

La Juve non ha ancora accordi con il Manchester City, ma nel frattempo Cristiano Ronaldo spinge per andar via. Il club ha ribadito a Jorge Mendes la volontà di non liberarlo gratuitamente, ma il portoghese spinge per andar via. Di sicuro è una situazione da seguire ora dopo ora. Avendo memorizzato la volontà del Manchester City di proporgli un biennale da 18-20 milioni, CR7 ha scelto e spera che già in giornata si possa arrivare a una soluzione. Il portoghese ha deciso, confida che la Juve lo lasci andare. Tutto questo mentre domani potrebbe essere una giornata chiave per Mbappé al Real, come riportano dalla Spagna, vedremo quali saranno gli effetti. Ma la novità è un’altra: Mino Raiola e a Torino per chiudere l’operazione Kean, c’è il via libera dell’Everton e sarebbe un ritorno alla Juve con il gradimento di Allegri. Tutto questo mentre si vivono ore calde sul fronte Ronaldo.

Foto: Twitter Everton