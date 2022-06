Esclusiva: Juve, incontro positivo per Cambiaso. I dettagli. Ora l’Inter…

Un incontro molto positivo per Andrea Cambiaso alla Juve. Si è tenuto poco fa, lo avevamo annunciato, un sito dedicato all’Inter ha fatto un minestrone qualche sera fa mischiando due notizie – coinvolgendoci – senza un motivo e senza grande deontologia. La verità è che la Juve aveva fissato un incontro già nei giorni scorsi, il faccia a faccia tra Cherubini e Spors (direttore sportivo del Genoa) è andato molto bene. La Juve ha proposto il cartellino di Dragusin a titolo definitivo (difensore centrale gradito) e un conguaglio che sarebbe la differenza della valutazione tra Cambiaso (a un anno dalla scadenza) e Dragusin. Quindi, la Juve dovrebbe versare circa 3 milioni, ci sono ancora alcune cose da sistemare ma una base di intesa è stata raggiunta. C’è di più: la Juve prenderebbe anche Michele Baseggio, giovane trequartista del Genoa classe 2002. Ora sarà avvertita l’Inter per una questione di correttezza, visto che il club nerazzurro era stato il primo a interessarsi di Cambiaso. Se l’Inter rilancerà bene, altrimenti la Juve potrà chiudere. Altre società italiane ora sono in seconda fila, un paio di importanti club stranieri hanno chiesto informazioni nella serata di ieri. Cambiaso e il futuro: sono ore caldissime.

Foto: Twitter Genoa