Esclusiva: Juve, due opzioni se esce Luca Pellegrini

La Juve continua a muoversi sul mercato. Nonostante l’arrivo di Luca Pellegrini, giovane di grande talento, ora il club bianconero potrebbe decidere di prendere un altro terzino se il classe ’99 ex Roma dovesse uscire in prestito (sulle sue tracce ci sono 2-3 club di Serie A). Ci sono due opzioni, come già detto, in grado di giocare sia a destra che a sinistra: la prima chiama in causa Darmian, di proprietà del Manchester United e vecchio obiettivo della Juve; la seconda riguarda invece Hysaj, che piace a Sarri ma sul quale c’è sempre l’Atletico Madrid. Da monitorare la situazione Cancelo, seguito da tempo dal Manchester City, ma la Juve ha ribadito di non aver intenzione di accettare contropartite tecniche.