Esclusiva: Juve su De Ligt se parte Rugani. E altri tre nomi illustri per la difesa

Se Rugani dovesse lasciare, la Juve sarebbe inevitabilmente costretta a prendere un altro difensore. E lo vorrebbe di spessore per alzare il tasso qualitativo. Un nome da considerare con forza è quello di Matthijs De Ligt, gioiello classe ’99 dell’Ajax, valutazione altissima ma gradimento totale. Ci sono altre tre strade da considerare, la più importante conduce a Jerome Boateng che non vive un momento di grande splendore e felicità al Bayern. Il sogno è Diego Godin, seguito già nelle scorse sessioni di mercato, difensore di assoluto spessore non soltanto tecnico che l’Atletico Madrid vuole blindare considerato il contratto in scadenza tra un anno. Una pista comunque molto difficile. Nella lista c’è anche Stefan Savic, sempre dell’Atletico, ex Fiorentina, attuale scadenza 2020. Sono discorsi che potrebbero essere eventualmente legati a una cessione di Benatia che ha avuto qualche problema con Allegri.

Foto: ad.nl