Esclusiva: Juve, contatti per El Shaarawy. In agenda sempre Kean. Il Psg torna su De Sciglio

Nelle ultime 48 ore ci sono stati contatti tra la Juve e l’entourage di El Shaarawy. Un sondaggio, in attesa di capire se ci saranno evoluzioni diverse nelle prossime ore. Ricordiamo che El Shaarawy è sotto contratto con lo Shanghai Shenhua, ma spinge per tornare in Italia. La Juve sicuramente l’ha cercato, ma bisogna capire se ci saranno margini per approfondire. Di sicuro nell’agenda bianconera per il ruolo di quarta punta, aspettando l’arrivo di Dzeko, resta Moise Kean. De Sciglio resta in uscita, il Paris Saint-Germain lo aveva preso nelle ultime due sessioni di mercato. Adesso potrebbe tornarci per l’emergenza che ha sulle fasce, indiscrezioni del pomeriggio dalla Francia che possono avere sviluppi.

Foto: Shanghai Shenua Instagram