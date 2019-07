Esclusiva: Juve, balletto Cancelo-Darmian. E Hysaj…

La Juve non ha preso ancora una decisione definitiva su Cancelo, trattato in passato sia dal Barcellona che dal Manchester City. Negli equilibri di Sarri porta a uno sbilanciamento che può creare problemi, pur non mettendo in discussioni le sue grandi qualità, soprattutto in fase di spinta. La Juve continua a tenere sotto controllo la posizione di Darmian, sullo sfondo resta Hysaj che piace alla Roma ma che ha una valutazione ritenuta proibitiva dal club giallorosso. Almeno per ora.

Foto: Twitter ufficiale Juventus