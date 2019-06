Esclusiva: Juve, avanza Trippier. Hysaj si raffredda. Su Cancelo…

Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, la Juve ora si concentrerà ancor di più sul mercato. Nelle idee del club bianconero c’è un possibile restyling delle fasce: su Cancelo, come noto, c’è sempre forte il Manchester City pronto ad accontentare Pep Guardiola. E se il laterale portoghese dovesse uscire, la Juve dovrà necessariamente acquistare un nuovo laterale. Nella lista di Paratici avanza Kieran Trippier, esterno classe ’90 del Tottenham, un profilo che piace a Sarri per caratteristiche fisiche e tecniche. Mentre si sta raffreddando la pista che porta a Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli: un nome che la Juve ha messo in stand-by.

Foto: Telegraph