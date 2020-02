Esclusiva: Juve, assalto a Zappa per il futuro. E l’Inter…

Gabriele Zappa si sta mettendo in evidenza con la maglia del Pescara. Due gol nelle ultime due giornate di Serie B, messi a segno contro Pordenone e Cosenza, che si sommano alle brillanti prestazioni nella prima metà di stagione. Una crescita che non è passata inosservata: la Juve lo apprezza non poco, al punto che nelle ultime ore ha mosso passi importanti per il futuro. Occhio anche all’Inter, che può contare su un diritto di recompra per il classe ’99 dopo averlo ceduto al Pescara nel gennaio 2019 (il giocatore era rimasto in prestito a Milano fino al termine della stagione). Proprio con la Primavera nerazzurra, Zappa è stato tra i protagonisti nella vittoria dello scudetto e della Viareggio Cup. Il 21enne è un vero e proprio jolly: può infatti ricoprire i ruoli di laterale difensivo a destra e di esterno in un centrocampo a cinque, ma in passato si è disimpegnato ottimamente anche come centrale di destra della difesa a tre. Ora ha una valutazione di 5 milioni, l’Inter – come detto – vanta un diritto di recompra, ma intanto la Juve si è già mossa…

Foto: Twitter ufficiale Lega Serie B