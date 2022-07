Esclusiva: Juric forza per Barrow. Presto nuovo incontro Bologna-Torino

Juric vuole rinforzi e ha una lista di priorità. Non soltanto Ilic (che piace molto alla Lazio, la situazione si sbloccherebbe in caso di cessione di Luis Alberto), ma anche e soprattutto Musa Barrow, non ritenuto incedibile dal Bologna e che ha un contratto in scadenza tra meno di due anni. Ci sono stati già un paio di incontri tra i club, presto ce ne sarà un altro. Il Torino ha già offerto 10 milioni più eventuali bonus, il Bologna ne chiede 15, è possibile un rilancio granata in modo da poter accontentare Juric.

Foto: Twitter Bologna