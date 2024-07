Juan Manuel Cruz, attaccante classe 1999 figlio d’arte, potrebbe lasciare il Verona in questa sessione di mercato. C’è stata una richiesta del Cosenza, che evidentemente non potrà trattenere Tutino, e di qualche club olandese. Il Verona per il momento prende tempo, ma presto anche per Cruz potrebbero esserci novità importanti.

Foto: sito Verona