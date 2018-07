Esclusiva: Jorginho, trattativa Chelsea-Napoli per sbloccare Sarri. Ora il City…

Il Chelsea ha convocato Antonio Conte (raggiunti dal fratello Gianluca a Londra in serata) per il raduno dei Blues delle prossime ore. Non avrebbe potuto fare diversamente, in presenza di un contratto e malgrado un rapporto inesistente. Ma il Chelsea pensa sempre a Sarri, difficilmente accadrà qualcosa in questo fine settimana. E ci riferiamo alla presenza fisica dell’allenatore che ieri sperava di essere allertato per raggiungere Milano, dove lo attendeva Zola con il suo agente, e raggiungere Londra. Nulla da fare. Adesso la trattativa si può sbloccare con una contropartita tecnica. Hysaj? Anche. Ma soprattutto Jorginho, un fedelissimo di Sarri, che il Chelsea potrebbe prendere andando ben oltre i 55 milioni circa (con i bonus) concordati con il Manchester City. Non a caso la trattativa con gli uomini mercato di Guardiola si è bloccata da settimane, sul più bello. Di sicuro non è naufragata, di sicuro può riaprirsi e andare alla definizione. Ma occhio ai possibili accordi Napoli-Chelsea per sbloccare l’infinita trattativa per Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Napoli