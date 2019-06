Esclusiva: Jony dice sì alla Lazio. Ora…

Lavori in corso in casa Lazio. Uno dei nomi caldi per il mercato biancoceleste è quello di Jonathan Rodriguez Menendez, meglio noto come Jony. L’esterno asturiano classe 1991 ha giocato nell’ultima stagione al Deportivo Alaves, in prestito dal Malaga, ed è esploso definitivamente segnando 4 gol e 11 assist. E negli ultimi gironi la Lazio è uscita allo scoperto, al punto che il diretto interessato ha già dato la sua totale disponibilità al trasferimento nella Capitale. Ora il club di Lotito dovrà perfezionare gli accordi con il Malaga, proprietario del cartellino, ma la volontà di Jony, desideroso di provare una nuova esperienza e volare alla corte di Simone Inzaghi, può fare la differenza.

Foto: Twitter ufficiale Alaves