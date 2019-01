Esclusiva: Jesé, il Toro aspetta e il Parma resta in lizza

Giorni importanti per il futuro di Jesé Rodriguez, l’attaccante esterno spagnolo classe ’93 che il Paris Saint-Germain vuole mandare a giocare. Il club di Cairo ha memorizzato l’apertura totale del Psg al prestito con diritto di riscatto. Con il fondamentale particolare che la società parigina contribuirebbe al pagamento di almeno il 60 per cento dell’ingaggio. La situazione Jesé, in chiave Toro, chiama però in causa quella relativa a Berenguer, che ha mercato soprattutto in Spagna. La sensazione è che per gli sviluppi decisivi bisognerà attendere gli ultimi giorni di mercato. Per Jesé c’è in lizza anche il Parma, che come sapete abbraccerà El Kaddouri ma è intenzionato a fare anche altro in avanti, non a caso gli emiliani continuano a seguire anche le piste Stepinski e Iturbe.

Foto: Twitter Las Palmas