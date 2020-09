Lamin Jallow si sta avvicinando al Vicenza. L’attaccante è in uscita dalla Salernitana, operazione in prestito con diritto di riscatto. La Reggina si è ormai defilata, come raccontato diversi mesi fa Jallow è un pallino di Mimmo Di Carlo e ora il Vicenza ha voglia di definire l’operazione.

Foto: logo Vicenza