Esclusiva: Jallow al MOL Fehérvár, è fatta. I dettagli

Lamin Jallow lascia il Vicenza. Operazione completata pochi minuti fa, l’attaccante gambiano andrà in prestito agli ungheresi del MOL Fehérvár, esattamente come vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Un’operazione che aveva subito una piccola frenata, semplicemente perché al vertice del club ungherese si era insediato un nuovo direttore generale. Ma gli accordi con il Vincenza erano stati raggiunti, Jallow aveva accettato il trasferimento, negli ultimi minuti sono stati perfezionati i dettagli. La prossima settimana l’attaccante sarà in Ungheria per le visite mediche e firme.

Foto: Twitter Vicenza