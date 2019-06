Esclusiva: Jajalo-Udinese, c’è la firma! I dettagli

Colpo a sorpresa dell’Udinese. Stamattina è arrivata la firma di Mato Jajalo, in scadenza con il Palermo, sul contratto che lo legherà al club friulano. L’accordo totale è stato raggiunto sulla base di un triennale più opzione per un’ulteriore stagione. Il centrocampista bosniaco (di origini croate) classe ’88 lascia così i rosanero e si trasferisce a parametro zero all’Udinese. Operazione completata con tanto di nero su bianco, in attesa degli annunci ufficiali che a questo punto sono una pura formalità.

Foto: Twitter ufficiale Palermo