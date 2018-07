Esclusiva: Izzo, il Sassuolo rilancia. Ma il Torino è a un passo

Giornata di incontri per decidere il futuro di Armando Izzo. Anche nel tardo pomeriggio il Sassuolo ha cercato di rilanciare sull’ingaggio, essendo il difensore del Genoa al primo posto della lista per la sostituzione di Acerbi destinato alla Lazio. Ma il rilancio non ha fin qui portato a una svolta, il Torino resta chiaramente in vantaggio dopo aver trovato l’intesa con il Genoa (circa 10 milioni) e anche l’accordo con il centrale, ritenuto ideale per la difesa a tre di Mazzarri. Ultime riflessioni da parte di Izzo, già domani la probabile fumata… granata.

Foto: sito ufficiale Genoa