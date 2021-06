Esclusiva: Italiano stregato da Messias. Sarà la prima richiesta ai viola. Ora il Torino…

Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Presto arriveremo alla soluzione, dopo un inseguimento durato oltre una settimana, ma con un epilogo che non poteva essere messo in discussione. Ci sarà un vertice di mercato, dopo l’operazione Nico Gonzalez. E uno dei primi nomi che Italiano farà alla Fiorentina sarà quello di Junior Messias. Ricordate quel faccia a faccia dopo Spezia-Crotone? Italiano andò da Messias, gli fece i complimenti e gli disse che avrebbe fatto di tutto per portarlo nella squadra che avrebbe allenato.

Su Messias è in vantaggio il Torino, che ha già avuto qualche incontro, ora i granata devono accelerare. Ma da questo momento in poi occhio alla Fiorentina in un discorso con il Crotone che potrebbe allargarsi a Simy. Già c’erano stati contatti approfonditi tra i due club, lo stesso Italiano potrebbe dare il placet definitivo per approfondire.

Foto: Twitter Crotone