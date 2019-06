Esclusiva: Italiano freddo con il Catania. Pressing Spezia. E il Padova…

Vincenzo Italiano è stato il grande artefice della promozione del Trapani in Serie B. Adesso l’allenatore ha voglia di avvicinarsi alla sua famiglia, è possibile che il suo futuro sia lontano da Trapani ma prima parlerà con il club granata. Italiano piace al Catania, ma le sue ambizioni sarebbero quelle di confrontarsi in B e per questo motivo si registra il pressing altissimo dello Spezia, pronto a fargli una proposta importante dopo i contatti dei gironi scorsi. Italiano aveva chiesto chiesto tempo perché massimamente concentrato alla cavalcata promozione. Il tecnico 42enne è stato accostato anche al Padova, ma non ci sono per ora grandi conferme.