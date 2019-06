Esclusiva: Inzaghi, via libera Bologna in arrivo. Con il Benevento…

Soltanto il Benevento nel futuro di Pippo Inzaghi. Nessun riscontro negli ultimi due giorni sul Frosinone, ormai la scelta di Vigorito è fatta, assolutamente ricambiata da Super Pippo. Al punto che in queste ore sta per arrivare il via libera del Bologna, accordo imminente sulla risoluzione rispetto al contratto che avrebbe legato Inzaghi al club di Saputo fino al 2020. Inzaghi dovrebbe firmare un contratto annuale con il Benevento più eventuale opzione.

Foto: Twitter ufficiale Bologna