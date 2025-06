Esclusiva: Inzaghi-Al Hilal, anche un premio alla firma. E sulla buonuscita…

Nei prossimi giorni Simone Inzaghi lascerà Milano per raggiungere, negli Stati Uniti, l’Al Hilal che parteciperà al Mondiale per Club. C’è un emissario già a Milano per perfezionare gli ultimi dettagli burocratici, ma tutto sarà completato nel giro di poche ore. Possiamo aggiungere alcuni passaggi significativi: Simone Inzaghi avrà un premio alla firma tra i 4 e i 5 milioni di euro, nel contratto biennale c’è l’opzione per una terza stagione al raggiungimento di determinati obbiettivi. Il fatto che la sua famiglia lo raggiunga in Arabia è un passaggio fondamentale per ottenere i benefici fiscali. La buonuscita Inter: non ci sono problemi. Il club nerazzurro lo ha liberato senza alcuno intoppo, c’è un contratto fino a giugno che balla, potrebbe esserci un accordo di 1-1,5 milioni. Ma sono dettagli che saranno chiariti nelle prossime ore.

Foto: Instagram Inter