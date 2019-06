Esclusiva: Inter, Sensi più Barella. Sondaggio serio con il Sassuolo. E Borja Valero…

Hanno visto Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sotto la sede dell’Inter. Uno più uno non fa tre. Dopo l’incontro, sempre con il Sassuolo, di una settimana fa il sondaggio del’Inter è stato molto serio. E ci sono buone possibilità di andare a dama. Il Milan oggi (e sottolineato oggi) è più defilato, l’idea dell’Inter è quella di chiudere una doppia operazione italiana a centrocampo: Barella più Sensi. Il Milan ha evidentemente altre idee, una affascinante che porta a Ceballos. E su Veretout daremo presto altri aggiornamento. Capitolo Borja Valero: confermato l’interesse della Fiorentina di riportarlo in viola, ma al momento non c’è intesa sull’ingaggio.