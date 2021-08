Esclusiva: Inter, prima scelta sempre Zapata. E quel tentativo per Vlahovic

L’Inter ha capito di essere ormai sul punto di perdere Romelu Lukaku, destinato al Chelsea. E anche oggi ha fatto un nuovo tentativo per Dusan Vlahovic, un profilo che piace moltissimo. Ma in cambio ha ricevuto un no della Fiorentina: anche se non rinnovasse, non sarebbe sul mercato. La prima scelta resta Duvan Zapata, come anticipato ieri, si può chiudere per 40 milioni più bonus, i contatti con l’Atalanta ci sono già stati e da parte del club bergamasco c’è apertura anche perché (come spieghiamo a parte) è scattata la caccia al sostituto.

Foto: Twitter Atalanta