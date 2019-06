Esclusiva: Inter-Lazaro, accordo con l’Hertha per 21,5 milioni

Accordo. Tra l’Inter e l’Hertha c’è un’intesa ormai raggiunta per il cartellino di Valentino Lazaro, esterno austriaco classe 1996, al primo posto della lista di Conte. Gli ultimissimi passaggi hanno portato alla definizione per 21,5 milioni, è la cifra che ha trovato tutti d’accordo. Lazaro voleva soltanto l’Inter, presto potrà preparare la valigia per Milano per una nuova, affascinante avventura con la maglia nerazzurra. Si tratta di un profilo giovane ma dal grande rendimento che con Conte potrà migliorare ancora di più il suo profitto.

Foto Twitter Hertha Berlino