Esclusiva: Inter, incontro per Fares. Ma la Lazio resta in pole per un motivo

La telenovela Mohamed Fares è arrivata quasi alla soluzione definitiva. Alla Lazio manca un solo milione e mezzo di bonus, anche se ieri c’è stato un incontro con l’Inter per il terzino sinistro in uscita dalla Spal. L’offerta nerazzurra è prestito oneroso da 1,5 con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions a 7 milioni più bonus. Ma la Spal vuole monetizzare subito e così Lotito resta in pole perché la Lazio ha messo sul tavolo 8 milioni, appena due in meno rispetto a quanto chiede la Spal. Si ragiona ancora sulla contropartita Palombi, ma aumentando con un milione e mezzo di bonus la Lazio può chiudere in breve tempo. Regalando a Simone Inzaghi la prima scelta per la fascia sinistra.

Foto: Twitter ufficiale Spal