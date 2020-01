Esclusiva: Inter, incontro con gli agenti di Tonali e Darmian

L’Inter prepara il rinnovo di Sebatiano Esposito (ve ne abbiamo parlato a novembre), ma presto prenderà una decisione su Darmian. Oggi c’è stato un incontro con l’agente dell’ex United, l’Inter aspetta la risposta del Manchester per Ashley Young, ma nello stesso tempo (se dovesse esserci un’uscita in difesa), monitora la situazione del laterale del Parma, già bloccato per luglio, con la possibilità di anticipare. Ma con gli agenti di Darmian è stata l’occasione per approfondire il discorso relativo a Sandro Tonali, il 2000 italiano predestinato a un grande futuro e già eccellente protagonista con il Brescia. Oggi è impossibile dare una valutazione su Tonali, di sicuro c’è la Juve, il Psg lo ha fatto seguire e apprezzare durante questo campionato, ma l‘Inter ha ribadito il concetto di voler essere costantemente aggiornata sulle evoluzioni relative al futuro del golden boy di Cellino.

Foto: sito ufficiale Brescia