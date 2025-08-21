Esclusiva: Inter, forte scatto per Diouf. Svolta vicina

21/08/2025 | 14:16:32

L’Inter ha fatto uno scatto forte, fortissimo, in direzione Andy Diouf, centrocampista di 22 anni in uscita dal Lens, valutazione dai 20 milioni in su e che era stato seguito da diversi club sia in Italia che in Premier. Ma l’Inter è uscita allo scoperto in modo prepotente, il profilo piace moltissimo, ci sarà una call nelle prossime ore e l’intenzione è quella di chiudere in tempi rapidi. Diouf ha grandi qualità ed è pronto per un ulteriore step in carriera.

Foto: Wikipedia