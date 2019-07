Esclusiva: Inter, fiducia per Dzeko. Le ultime su Lukaku e l’intrigo Juve

L’Inter ha fiducia di poter sbloccare presto l’operazione Dzeko. Tutto questo malgrado il muro della Roma che aspetta ancora di incassare il sì incondizionato di Higuain. La Roma potrebbe legittimamente decidere di tenere Dzeko fino alla scadenza del contratto, ma almeno oggi non è questa la soluzione più probabile. E potrebbe anche offrire il rinnovo, ma anche in questo caso oggi non ci sono novità, poi le cose possono cambiare, per questo l’Inter è fiduciosa. Aggiornamenti su Lukaku: rispetto a quanto vi abbiamo raccontato ieri prima delle 23, confermiamo che il Manchester United ha proposto uno scambio con Dybala. La Juve vorrebbe cedere Paulo solo per una grossa cifra, giovedì vi avevamo raccontato l’irruzione United per l’argentino, poi tramutatasi in una proposta di scambio. I due club ovviamente non trovano per ora un punto d’incontro sul conguaglio che entrambi vorrebbero a favore. Dybala tornerà dalle vacanze e darà una risposta. L’iniziale azione di disturbo della Juve si è tramutata in una proposta del club inglese. Vedremo quale sarà la risposta dell’Inter che stava preparando una proposta scritta vicina ai 70 milioni più bonus: basterà? Lukaku era, è, la prima scelta di Conte, ma a parte Dzeko ci sarebbe la necessità di prendere un altro attaccante. Se per Lukaku non si trovassero le chiavi giuste, l’Inter – come raccontato – valuterebbe Cavani o Zapata dopo aver fatto scivolare l’opzione Leao (ora in orbita Milan).

Foto: Roma Twitter