Esclusiva: Inter, avanza Sepe per la porta. La Real Sociedad aspetta Radu

Luigi Sepe avanza, è lui il portiere scelto come vice di Handanovic. E c’è già un’intesa di massima con il Parma per il prestito con diritto di riscatto, Sepe ha altri tre anni di contratto ma chiaramente è chiuso da Buffon. L’Inter cerca una spalla per Handanovic, mentre Cordaz sarà il terzo. L’operazione entrerà nel vivo quando Ionut Radu scioglierà le ultime riserve, la Real Sociedad lo aspetta con fiducia dopo aver trovato l’accordo totale con l’Inter.

Foto: Twitter Parma