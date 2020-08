Esclusiva: Immobile-Lazio, pronto un mega rinnovo fino al 2026!

Ciro Immobile sta per rinnovare con la Lazio. Spazzando via le voci delle ultime ore, provenienti soprattutto dall’estero, che parlavano di interessi vari (Barcellona in testa). Nulla di tutto questo, Immobile vuole restare alla Lazio, lo ha detto e ribadito in più occasioni. La novità è che il prolungamento potrebbe esser addirittura di sei anni, ben oltre i canonici cinque anni: scadenza 2026, oppure quinquennale più opzione (ingaggio con base fissa tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione) e cambierebbe poco. Il che porterebbe Immobile, classe 1990, a un matrimonio con la Lazio fino a 36 anni. Ulteriore legame con un club che gli ha dato tutto, assolutamente ricambiato da un professionista straordinario e da un attaccante senza limiti, capocannoniere dell’ultimo campionato con 36 gol (eguagliato il record di Higuain ai tempi del Napoli) e Scarpa d’Oro. Il sogno di Immobile, diversi anni fa, era quello di giocare nel suo Napoli. Ora si tiene stretta la Lazio, non risponde alle sirene straniere, presto l’annuncio del rinnovo.

Foto: instagram Lazio