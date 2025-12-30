Esclusiva: Ilic-Belahyane, lavori in corso tra Torino e Lazio

30/12/2025 | 21:37:30

Ivan Ilic piace a Sarri, da oltre tre anni e mezzo. Nella primavera-estate del 2022 vi avevamo svelato come il centrocampista classe 2001 fosse stato una delle richieste fatte dall’allenatore alla Lazio, ma che tutto sarebbe dipeso dalla conferma o meno di Luis Alberto. Poi il Mago è rimasto e il club biancoceleste ha rinunciato malgrado un accordo di massima con il Verona, a conferma degli ottimi rapporti. Poco tempo dopo il Torino sarebbe piombato su Ilic, chiudendo l’operazione ed esaudendo una richiesta di Juric che lo aveva allenato proprio aI tempi dell’Hellas. Adesso Ilic è tornato di moda, come raccontato diversi giorni fa, all’interno di una mini lista per il centrocampo che comprende Samardzic e il sogno Loftus-Cheek. Possiamo aggiungere che ci sono stati contatti con l’entourage del centrocampista serbo con il gradimento totale, in attesa di memorizzare le decisioni del Torino. Ai granata piace Reda Belahyane che alla Lazio trova poco spazio e ci sono già stati dialoghi per capire i margini di uno scambio di prestiti. I lavori sono in corso e resta una traccia da seguire ovviamente alla ricerca di una totale quadratura.

Foto: sito Torino