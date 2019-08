Esclusiva: il Wolverhampton offre 25 milioni + 3 per Kessie. Ma non c’è intesa sull’ingaggio

Ultime battute del mercato inglese, il Wolverhampton ha offerto 25 milioni più 3 di bonus per Franck Kessie, un’operazione gestita ovviamente da Jorge Mendes. Il Milan avrebbe accettato la proposta, ma al momento non c’è l’intesa sull’ingaggio. Kessie attualmente guadagna 2,5 milioni e ne ha chiesti 4 a stagione. Il Wolverhampton propone 2,8 e c’è ancora distanza, ma per il centrocampista ivoriano quel tetto salariale è un passo imprescindibile per accettare la proposta. Sul mercato non è incedibile. Ad ogni modo, questo conferma ulteriormente che il Milan non considera l’ex Atalanta incedibile.

Foto: Milan Twitter