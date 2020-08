Esclusiva: il Watford cerca un allenatore. Contatti anche con Ventura

Il Watford cerca un allenatore dopo la dolorosa retrocessione e un ciclo felice in Premier League. La parola d’ordine è risalire in fretta, adesso Gino Pozzo ha sondato diversi tecnici e vuole fare la scelta giusta. Nelle ultime ore c’è stato un contatto approfondito anche con Gian Piero Ventura, reduce dal terza flop di fila a Salerno dopo quelli con Nazionale e Chievo. Pozzo ha approfondito il discorso relativo alla staff, di sicuro Ventura è un candidato anche se non l’unico.

Foto: Torino FC