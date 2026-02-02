Esclusiva: il Verona vuole Kouame, trattative nel vivo

02/02/2026 | 11:06:42

Il Verona vuole prendere Christian Kouame per l’attacco, negli ultimissimi minuti è uscito allo scoperto e confida di trovare gli accordi sull’ingaggio (alto) dello specialista offensivo in uscita dalla Fiorentina. Kouame ha dato il via libera, ha altre proposte ma resterebbe volentieri in Serie A. Quindi ci sono i margini per arrivare a un’intesa e per permettere a Kouame (contratto in scadenza nel 2027) di ripartire da Verona.

Foto: Instagram Fiorentina