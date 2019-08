Il Verona si appresta a mettere a segno un altro colpo per il centrocampo. Si tratta di Sofyan Amrabat, origini marocchine, classe 1996 e in forza al Bruges. Nelle ultime 48 ore la trattativa ha avuto un impulso e non siamo troppi distanti dalla definizione. Si ragiona sulla formula e su un possibile prestito oneroso, ma Amrabat si avvicina al Verona.