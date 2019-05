Esclusiva: il Verona blocca Juric per il futuro

Il Verona si sente legittimamente in corsa per la serie A, anche se ripartirà dallo 0-2 di Cittadella e non sarà semplice. Intanto, il club sta pensando al futuro e ha bloccato Ivan Juric, pur avendo apprezzato il lavoro di Aglietti. Juric a prescindere, questa la tendenza delle ultimissime ore, pur essendo il Verona massimamente concentrato sul ritorno della finale playoff.

