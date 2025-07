Esclusiva: il Verona allo scoperto per il difensore centrale Candé

08/07/2025 | 18:20:23

Il Verona cerca un difensore centrale e lo ha individuato in Fali Candé, classe 1998 che il Venezia ha riscattato dal Metz per circa due milioni. Il futuro di Candé potrebbe essere ancora in Serie A, il Verona è uscito allo scoperto, lo apprezza molto e nel pomeriggio ci sono stati contatti importanti per arrivare presto a una soluzione.

Foto: logo Verona