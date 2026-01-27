Esclusiva: il Verona a sorpresa punta Kulenovic per l’attacco

27/01/2026 | 10:35:15

Il Verona ha bisogno di fare punti e deve sostituire Giovane trasferitosi nei giorni scorsi al Napoli. C’è un nome a sorpresa che sta avanzando, si tratta di Sandro Kulenovic, attaccante croato classe 1999 dalla Dinamo Zagabria, in questa stagione anche 7 presenze, 1 gol e 1 assist in Europa League. Si sta ragionando per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, la trattativa è entrata nel vivo. Kulenovic ha aperto al trasferimento e ora il Verona sta accelerando per trovare tutti gli accordi.

Foto: Instagram personale