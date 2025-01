Esclusiva: il Trapani scatenato, c’è anche Bernardi dal Boca!

Letteralmente scatenato, il presidente Valerio Antonini sta ribaltando il Trapani. L’ultima novità arriva dall’Argentina: il Trapani ha un’operazione in stato avanzato con il Boca Juniors per il difensore centrale Balthazar Bernardi, classe 2001, un profilo molto interessante. Attualmente Bernardi è in prestito all’Arsenal Sarandì, ma il Trapani sta avanzando per un’operazione in prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto e percentuale da eventuale futura vendita. Il Trapani non si ferma…

Foto: Sito ufficiale Trapani