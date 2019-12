Esclusiva: il Trapani ha scelto Castori. Domani in Sicilia per la firma

Il Trapani ha scelto Fabrizio Castori per sostituire l’esonerato Baldini. L’ex tecnico del Carpi era già stato contattato dal club siciliano, ma poi la trattativa era entrata in una fase di stand-by e la società si era mossa su altri profili (Bisoli e Sottil su tutti). Ora, però, ecco la svolta: nelle ultimissime ore il Trapani è tornato con forza su Castori, accordo raggiunto, al punto che lo stesso tecnico già domani è atteso in Sicilia per la firma sul contratto.

Foto: Twitter ufficiale Carpi